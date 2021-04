Concorso 2800 tecnici al SUD: il bando esce oggi

Ti invieremo la gratuitamente la nostra famosa rassegna fiscale, e ogni tanto ti segnaleremo e-book, software e circolari che potrebbero interessarti. Potrai disiscriverti quando vorrai e non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail.

Accedere per salvare l'articolo nei preferiti ×

Il bando per l’assunzione di 2800 tecnici promosso dal ministro del Sud , ministero dell'Economia e Dipartimento della funzione pubblica dovrebbe apparire nella Gazzetta Ufficiale di oggi 6 aprile 2021 secondo indiscrezioni di stampa.

IL BANDO SARA' DISPONIBILE QUI APPENA PUBBLICATO.



Il ministro Brunetta e la ministra Carfagna nella conferenza stampa hanno spiegato che l’obiettivo è potenziare le strutture degli enti locali dai Comuni alle Regioni nel Mezzogiorno con figure di formazione specialistica medio-alta, finalizzata soprattutto per realizzare i progetti del recovery plan.

E' stata anche assicurata una procedura semplificata con una gestione veloce, per consentire le assunzioni sia a tempo determinato che inderminato entro agosto 2021.

I profili e i requisiti richiesti

I profili richiesti sono suddivisi in 5 aree:

Ingegneria Gestione rendicontazione e controllo Innovazione sociale Amministrazione e area giuridica process data analysis

Sono accettate tutte le lauree, e andranno poi documentati ulteriori titoli accademici o professionali specialistici, in quanto una prima graduatoria si baserà sulla valutazione dei titoli .

Saranno richiesti inoltre i consueti requisiti generali minimi per tutti i concorsi per la pubblica amministrazione:

cittadinanza italiana o dei paesi UE o essere in possesso di permesso di soggiorno di lugno periodo o status di rifugiato

maggiore età

godimento dei diritti politici

non avere riportato condanne penali (vedi in dettaglio "Concorsi pubblici requisiti generali e specifici")

Le prove di selezione

Nella conferenza stampa che ha annunciato l'imminente pubblicazione del bando è stato precisato che tale graduatoria sarà stilata entro maggio per 8000 candidati . Le procedure di selezione sono innovative e comprendono

un’iniziale valutazione dei titoli attraverso l’intelligenza artificiale e con punteggio massimo di 10 punti;

e con punteggio massimo di 10 punti; una prova scritta con 40 domande a risposta multipla , da svolgersi in 60 minuti, con punteggio massimo di 30 punti e con valutazione automatica;

, da svolgersi in 60 minuti, con punteggio massimo di 30 punti e con valutazione automatica; colloquio finale dei vincitori con la Commissione esaminatrice.

Per la preparazione è già disponibile il testo " Quiz di logica RIPAM Formez e videolezioni"

Nella conferenza stampa si è annunciato che tutte le procedure si concluderanno entro 100 giorni quindi entro il 9 luglio 2021. L’avvio delle procedure di assunzione inizierà immediatamente dopo.

Gli enti e le Regioni interessate

Le assunzioni saranno effettuate in diversi livelli di amministrazioni, in particolare:

107 posti nelle Amministrazioni delle 8 Regioni del Sud: Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania, Calabria , Sicilia, Sardegna;

76 posti per le Province;

35 posti per le 7 Città metropolitane;

364 posti per i Comuni capoluogo;

160 posti per i Comuni delle aree interne;

155 posti per i Comuni con più di 50.000 abitanti;

146 posti per i Comuni medi;

943 per i Comuni più piccoli

757 posti per le Aggregazioni di Comuni;

57 posti altri Enti coinvolti nel processo di progettazione del PNRR.

Le modalità per la domanda

Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta ( quindi teoricamente entro il 21 aprile 2021 ma si attende l'effettiva pubblicazione per avere certezza) si possono inviare le domande sulla piattaforma STEP ONE 2019 dell’ ente ministeriale FORMEZ PA incaricato della gestione .

Per l'accesso sono necessarie SOLO le credenziali SPID.

In merito ti puo essere utile leggere: SPID cos'è, come si ottiene e SPID in tabaccheria, come fare.