Concorsi pubblici in presenza dal 3 maggio: le novità del decreto Draghi

Per i concorsi pubblici procedure semplificate ( una sola prova scritta, valutazione titoli , orale in videoconferenza) fino alla fine del periodo di emergenza e ritorno ai concorsi in presenza da maggio. Si sblocca il concorso Magistrati. In sintesi questo il contenuto degli artt 10 e 11 del nuovo decreto approvato dal Governo Draghi ieri pomeriggio, di cui si attende la pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Vediamo piu in dettaglio le novità qui di seguito.

Procedure concorsi pubblici fino ad aprile 2021

Per ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni pubbliche possono utilizzare le seguenti modalità semplificate di svolgimento delle prove:

nei concorsi per il reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di u na sola prova scritta e di una prova orale;

utilizzo di strumenti informatici e digitali e, in particolare, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque la pubblicità, l’identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali;

una fase di valutazione dei titoli e dell'esperienza professionale ai fini dell'ammissione alle successive fasi concorsuali; in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio finale.

ai fini dell’ammissione alle successive fasi concorsuali; in tal caso, il relativo punteggio concorre alla formazione del punteggio finale. l’utilizzo di sedi decentrate con le modalità previste dall’articolo 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 anche non contestuale

Per i concorsi già banditi alla data del decreto le amministrazioni prevedono l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali e /o possono prevedere la fase di valutazione dei titoli dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti e riaprendo i termini di partecipazione, nonché, per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale

Per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati successivamente al decreto e fino al permanere dello stato di emergenza, si puo prevedere l’espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale.

Procedure semplificate: a quali concorsi si applicano

Le disposizioni si applicano anche alle procedure concorsuali indette dalla Commissione RIPAM .In particolare, per il reclutamento del personale a tempo determinato da parte del dipartimento della funzione pubblica previsto dall’articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, (2800 unità nelle regioni abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,Sardegna e Sicilia con contratto di lavoro a tempo determinato non superiore a trentasei mesi, di personale non dirigenziale per il triennio 2021-2023) , il reclutamento è effettuato mediante procedura concorsuale semplificata con :

una fase di valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale anche ai fini dell’ammissione alle successive fasi, il cui punteggio concorre alla formazione del punteggio finale, e

una sola prova scritta mediante quesiti a risposta multipla senza prova orale.

Le misure semplificate non si applicano alle procedure di reclutamento del personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 : forze armate, corpi polizia, vigili del fuoco, carriera diplomatica, prefettizia penitenziaria.

Concorsi che prevedono corsi di formazione

In ragione dell’emergenza sanitaria in atto, per le procedure concorsuali in corso di svolgimento o i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del decreto, volte all’assunzione di personale con qualifica non dirigenziale, che prevedono tra le fasi selettive un corso di formazione, si applicano le procedure semplificate sopracitate dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti senza necessità di riaprire i termini di partecipazione. Resta ferma l’attività già svolta, i cui esiti concorrono alla formazione della graduatoria finale di merito.

Concorsi pubblici da maggio 2021

L'ultimo comma dell'art. 10 specifica che dal 3 maggio 2021 è consentito lo svolgimento delle procedure selettive in presenza dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni.

Concorso magistrati 2020

All'art 11 sono previste misure straordinarie per lo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019) in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l’emergenza pandemica da COVID-19.

Saranno definite da un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le modalità di svolgimento della prova scritta e orale

L’accesso dei candidati sarà comunque subordinato alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva relativa all'assenza di condizioni di rischio di contagio COVID 19.

