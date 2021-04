TFA sostegno 2021: ecco in quali università

Con il decreto n. 95/2020 è stato autorizzato un nuovo ciclo di percorsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità , i cd. TFA , ovvero Tirocini Formativi Attivi di 8 mesi con attività teorico pratiche per accedere ai posti di insegnante di sostegno.

Attualmente si attendono i bandi per oltre 6000 posti. Per la cronica mancanza di figure specializzate in questo ambito, infatti, nell'ultimo periodo gli istituti scolastici sono stati costretti ad assumere anche personale laureato non specificamente abilitato.

Per accedere ai TFA è necessario superare alcune prove di accesso con :

test preliminare,

una o due prove scritte

e una prova orale

che si terranno presso i diversi atenei nella stessa data.

TFA Sostegno 2021: le università che ospitano i corsi

Di seguito l'elenco delle 47 Università che negli anni scorsi hanno ospitato i corsi di specializzazione TFA sostegno e che con ogni probabilità emaneranno i nuovi bandi 2021-22, attesi entro due mesi:

Regione Università

Abruzzo Università dell’Aquila

Basilicata Università degli Studi della Basilicata

Calabria Università della Calabria

Università Mediterranea di Reggio Calabria

Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro

Campania Università Suor Orsola Benincasa

Università di Salerno

Emilia Romagna Università di Ferrara

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Parma

Friuli Venezia Giulia Università di Udine

Università degli Studi di Trieste

Lazio Università di Cassino e del Lazio Meridionale

Università Studi Internazionali di Roma

Libera Università Maria SS Assunta

Università di Roma Tre

Università Europea di Roma

Università degli Studi di Roma “Foro Italico”

E-Campus University

Università degli Studi di Roma Tor Vergata

Università della Tuscia

Liguria Università di Genova

Lombardia Università di Bergamo

Università Milano Bicocca

Università Cattolica Sacro Cuore

Marche Università di Macerata

Università di Urbino

Molise Università degli Studi del Molise

Piemonte Università degli Studi di Torino

Puglia Università di Bari Aldo Moro

Università di Foggia

Università del Salento

Sardegna Università di Cagliari

Università di Sassari

Sicilia Università di Catania

Università Kore di Enna

Università di Messina

Università di Palermo

Toscana Università di Firenze

Università di Pisa

Università di Siena

Trentino Libera Università di Bolzano

Università di Trento

Umbria Università di Perugia

Valle D’Aosta Università della Valle D’Aosta

Veneto Università di Verona

Università di Padova

Requisiti per accedere al TFA Sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado

Per accedere al TFA sostegno occorre :

essere in possesso di una Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio Ordinamento , su qualsiasi disciplina ed

, su qualsiasi disciplina ed essere in possesso dei 24 Crediti Formativi Universitari nelle discipline Antropo-Psico-Pedagogiche e nelle Metodologie e Tecnologie Didattiche.

I tirocini TFA Sostegno organizzati dai singoli Atenei hanno durata di otto mesi per accedere al quale il corsista dovrà aver seguito almeno l’80% delle lezioni. La frequenza è obbligatoria e prevede l'acquisizione di 60 CFU (Crediti formativi universitari)

Il superamento dell’esame finale permette poi docente di ottenere il titolo di specializzazione per le attività di sostegno e di partecipare ai concorsi per i posti di ruolo.

La prova preselettiva consiste in un test con 60 quesiti a risposta multipla sulle conoscenze didattiche, psicopedagogiche e giuridiche relative al profilo dell'insegnante di sostegno e le necessarie abilità linguistiche.

Per la preparazione alle prove èsono consigliati:

