Agricoltura e pesca: nel DL sostegni sgravio contributivo anche per gennaio 2021

Il nuovo decreto Sostegni n. 41 2021 interviene con una modifica l’articolo 16-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, cosiddetto “decreto Ristori” che prevedeva l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020, per le aziende e gli imprenditori autonomi, coltivatori diretti appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con i codici ATECO elencati all’allegato 3 del citato decreto.

L'articolo 19 del Decreto Sostegni :

estende l’esonero anche al mese di gennaio 2021 e conferma l'ampliamento anche agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni per le proprie quote contributive.

Si ricorda che non sono compresi nello sgravio i premi e contributi dovuti all'INAIL.

Inoltre, in materia di aiuti di Stato si prevede che l’esonero sia riconosciuto nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato come definita in particolare del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Da segnalare che in materia la fruizione dell'esonero contributivo precedente ha subito qualche intoppo con diversi rinvii e contrastanti istruzioni INPS che si spera non si ripetano. Nell'ultimo messaggio l'istituto aveva comunicato che per il versamento era necessario attendere la comunicazione individuale nel cassetto previdenziale.