Zona bianca: entrano dal 14 giugno Emilia, Lazio, Piemonte, Puglia, Provincia di Trento

Con Ordinanza del Ministero della Salute pubblicata in GU n 136 del 12 giugno Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e Provincia autonoma di Trento entrano in zona bianca, pertanto dal 14 giugno le regioni in zona bianca saranno complessivamente le seguenti:

Emilia-Romagna,

Lazio,

Lombardia,

Piemonte,

Puglia

Provincia autonoma di Trento

Friuli venezia Giulia

Molise

Sardegna

Abruzzo

Liguria

Umbria

Veneto

L'ordinanza fa espresso richiamo al documento 21/73/CR02a/COV19 "INDICAZIONI COMUNI PER LE RIAPERTURE DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE E SOCIALI NELLE ZONE BIANCHE DA INSERIRE NELLE ORDINANZE REGIONALI"

Il Documento specifica quanto segue:

Fermo restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle linee guida ex art. 12 del d.l. 65/2021, è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decretolegge n.52/2021 e dal decreto-legge n.65/2021, per le seguenti attività:

parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);

piscine e centri natatori in impianti coperti;

centri benessere e termali;

feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;

fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;

eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’art. 5 del d.l. 52/2021, che si svolgono al chiuso;

sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò; - centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;

corsi di formazione.

In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’art. 5 del decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.

Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, con particolare riferimento al contact tracing

Ricordiamo che con Ordinanza 21A03454 pubblicata in GU n 133 del 5 giugno si disponeva che a partire dal 7 giugno e fino al 21 giugno nella zona bianca "il consumo al tavolo negli spazi al chiuso e' consentito per le attivita' dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi"

La prima regione ad entrare in zona bianca era stata proprio la Sardegna lo scorso 1 marzo.

Il DL n 15 pubblicato in GU N 45 del 23 febbraio a firma di Mario Draghi ha introdotto la zona bianca poi ritoccata con il successivo DL n 65 pubblicato in GU del 18 maggio.

In particolare la zona bianca riguarda le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è:

inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti

per tre settimane consecutive.

All'interno della zona bianca non si applicano le misure di contenimento previste per le zone gialle ossia ad esempio NON vige il coprifuoco ma restano in vigore le regole di distanziamento e mascherina.

SCARICA QUI LE LINEE GUIDA che regolano le riaperture nella zona bianca.

Resta in vigore nella zona bianca:

l'obbligo di mascherine il distanziamento sociale la sanificazione

Cosa si può fare nella zona bianca

libera circolazione nelle 24 h

aperti bar e ristoranti

aperte le scuole

aperti musei, cinema e teatri

aperte palestre e piscine.

Cosa non si può fare nella zona bianca

Restano sospesi gli eventi che:

implicano assembramenti in spazi chiusi e all'aperto

assembramenti in spazi chiusi e all'aperto comprese manifestazioni fieristiche e i congressi

nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo,discoteche, locali assimilati aperti o al chiuso

Ecco alcune alcune risposte alle domande frequenti dei cittadini sulla zona bianca riportate sul sito del Governo

Uso di mascherine nella zona bianca

I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati sia quando si è all’aperto, sia quando si è al chiuso in luoghi diversi dalla propria abitazione, fatta eccezione per i casi in cui è garantito l’isolamento continuativo da ogni persona non convivente.

L’obbligo non è previsto per:

- bambini sotto i 6 anni di età;

- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;

- operatori o persone che, per assistere una persona esente dall’obbligo, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all’aperto che al chiuso:

- mentre si effettua l’attività sportiva;

- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;

- quando si sta da soli o esclusivamente con i propri conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività lavorativa e delle attività scolastiche, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.

È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

Ristoranti e bar nella zona bianca

In questa zona i bar, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno, senza limiti orari. Sono consentite senza restrizioni anche la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Spostamenti nella zona bianca

A chi si trova in zona bianca sono consentiti i seguenti spostamenti:

- senza limiti relativi agli orari o ai motivi dello spostamento, verso altre località della zona bianca;

- senza limiti di orario, verso tutto il territorio nazionale, se lo spostamento avviene per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

- verso località della zona gialla, senza doverne giustificare il motivo, nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti in zona gialla e di quelle relative agli spostamenti verso le altre abitazioni private abitate;

- verso tutto il territorio nazionale, se la persona che si sposta è in possesso di una “certificazione verde COVID-19” valida (si veda la FAQ specifica), nel rispetto delle specifiche restrizioni di orario previste per gli spostamenti nella zona di destinazione.

È sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.

Per gli spostamenti verso le seconde case o per le visite ad amici o parenti si vedano le FAQ specifiche.

Seconde case

È sempre possibile fare rientro presso la propria seconda casa, se situata in zona bianca o gialla. Inoltre dalle zone bianca e gialla si può fare rientro alla propria seconda casa situata in zona arancione o rossa, se si può dimostrare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile prima del 14 gennaio 2021 (data di entrata in vigore del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2). Se il titolo è stato acquistato successivamente, sarà possibile raggiungerla, nelle zone arancione o rossa, se si è in possesso di una certificazione verde COVID-19. In ogni caso, l’immobile di destinazione deve essere disabitato e vi si possono spostare solo persone appartenenti allo stesso nucleo familiare convivente.

Vistie a parenti e amici nella zona bianca

A chi si trova in zona bianca è consentito andare a far visita a parenti o amici, restando all’interno della stessa zona, senza limiti di orario o nel numero di persone che si spostano. Le visite ad amici o parenti sono inoltre consentite, dalle ore 5.00 alle 22.00, a un massimo di 4 persone, che possono portare con sé i figli minorenni (o altri minori di 18 anni sui quali esercitino la responsabilità genitoriale) e le persone con disabilità o non autosufficienti conviventi verso tutte le località della zona gialla. Le visite ad amici o parenti nell’arco della stessa giornata in altre zone devono comunque concludersi facendo rientro ai propri residenza, domicilio o abitazione entro le ore 22.00. Restano valide, indipendentemente dalla località di destinazione, le norme di prevenzione del contagio relative all’utilizzo di mezzi di trasporto pubblici e privati (si veda la FAQ specifica).

Uso dell'automobile

Posso usare l’automobile con persone non conviventi?

Sì, purché siano rispettate le stesse misure di precauzione previste per il trasporto non di linea: ossia con la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.