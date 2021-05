Zona bianca: dal 31 maggio Friuli, Molise e Sardegna saranno bianche

Con cominicato stampa di ieri 28 maggio il Ministero della Salute annuncia un'imminente ordinanza del Ministro Speranza per il passaggio da lunedì 31 maggio 2021 di tre regioni in zona bianca, si tratta di:

Friuli venezia Giulia

Molise

Sardegna.

Successivamente dal 7 giugno dovrebbe essere la volta di Abruzzo, Liguria e Veneto, visti gli andamenti dei contagi in queste regioni.

Ricordiamo che la prima regione ad entrare in zona bianca era stata proprio la Sardegna lo scorso 1 marzo.

Il DL n 15 pubblicato in GU N 45 del 23 febbraio a firma di Mario Draghi ha introdotto la zona bianca poi ritoccata con il successivo DL n 65 pubblicato in GU del 18 maggio.

In particolare la zona bianca riguarda le regioni nei cui territori l'incidenza settimanale dei contagi è:

inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti

per tre settimane consecutive.

All'interno della zona bianca non si applicano le misure di contenimento previste per le zone gialle ossia ad esempio NON vige il coprifuoco ma restano in vigore le regole di distanziamento e mascherina.

Il Ministro Speranza ha firmato un accordo per le Linee Guida che regoleranno tutte le riaperture nella zona bianca.

Come si legge dal sito della Conferenza delle regioni

"La proposta condivisa con il Governo prevede che - fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi -, una volta che una Regione entri nella zona bianca, sia superato il cosiddetto ‘coprifuoco’ e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 e d.l. n.65/2021) dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo.

Il riferimento per lo svolgimento delle attività è quello delle “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del d.l. 65/2021"

Resta in vigore nella zona bianca:

l'obbligo di mascherine il distanziamento sociale la sanificazione

Cosa si può fare nella zona bianca

libera circolazione nelle 24 h

aperti bar e ristoranti

aperte le scuole

aperti musei, cinema e teatri

aperte palestre e piscine.

Cosa non si può fare nella zona bianca

Restano sospesi gli eventi che:

implicano assembramenti in spazi chiusi e all'aperto

assembramenti in spazi chiusi e all'aperto comprese manifestazioni fieristiche e i congressi

nonchè le attività che abbiano luogo in sale da ballo,discoteche, locali assimilati aperti o al chiuso

Si specifica che si attende la pubblicazione delle Linee Guida per la verifica delle attività consentite e delle modalità con le quali esse potranno svolgersi nel rispetto delle regole di distanziamento e assembramento.

