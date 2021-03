Seconde case è possibile andarci per Pasqua? Regole diverse nelle regioni

Posso andare a Pasqua nella seconda casa fuori comune o fuori regione?

Secondo quanto specificato nelle Faq del sito del Governo identicamente scritta tanto per la zona rossa quanto per quella arancione, dal 16 gennaio 2021, le disposizioni in vigore consentono di fare "rientro" alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza prevedere più alcuna limitazione rispetto alle cosiddette "seconde case".

Pertanto, proprio perché si tratta di una possibilità limitata al "rientro", è possibile raggiungere le seconde case, anche in un'altra Regione o Provincia autonoma (da e verso qualsiasi zona: bianca, gialla, arancione, rossa), solo a coloro che possano comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nello stesso immobile anteriormente all’entrata in vigore del Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2. Tale titolo, per ovvie esigenze antielusive, deve avere data certa (come, per esempio, la data di un atto stipulato dal notaio, ovvero la data di registrazione di una scrittura privata) anteriore al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data (comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione).

Naturalmente, la casa di destinazione non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l’avente titolo, e vi si può recare unicamente tale nucleo. La sussistenza di tutti i requisiti indicati potrà essere comprovata con copia del titolo di godimento avente data certa (art. 2704 del codice civile) o, eventualmente, anche con autocertificazione. La veridicità delle autocertificazioni sarà oggetto di controlli successivi e la falsità di quanto dichiarato costituisce reato.

Ciò malgrado prima di partire per la seconda casa è bene consultare i provvedimenti regionali che possono prevedere specifiche restrizioni in merito.

Sempre un maggior numero di regioni preoccupati dalle imminenti vacanze pasquali stanno emettendo ordinanze per impedire gli spostamenti verso le seconde case. Lo hanno già fatto le regioni Puglia, Toscana, Campania, Valle d'Aosta, Sardegna, Alto Adige mentre in Sicilia si arriva sono con il tampone nelle 48 ore precedenti l'arrivo.

La Regione Puglia con Ordinanza n 88 da domani 27 marzo sarà rossa rafforzata ed ha vietato, tra le altre ulteriori restrizioni, di raggiungere le seconde case.

Il testo del provvedimento regionale recita quanto segue:

Seconde case-Con decorrenza dal 27 marzo e sino al 6 aprile 2021:

sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o abitazione verso altri comuni della Puglia per raggiungere le “seconde case”, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza

sono vietati gli ingressi e gli spostamenti in Puglia delle persone non residenti, per raggiungere le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza.

Anche la Sardegna per evitare l’assalto dei turisti nei giorni di Pasqua abbia previsto all’art 1 della Ordinanza n 9 del 17 marzo quanto segue “L’ingresso in Sardegna con la finalità di recarsi presso le proprie abitazioni diverse da quella principale (c.d. seconde case) da parte di persone “non residenti” è consentito solo in presenza di comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e/o di indifferibilità documentata ovvero per motivi di salute e, comunque, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza regionale n.5/2021.”

Leggi qui l’Ordinanza n 9 della Sardegna

Ricordiamo che il DL n 15 del Governo Draghi ha ridisegnato i colori ma sopratutto prorogato fino al 27 marzo il divieto di spostamenti tra regioni. Anche il decreto legge del 13 marzo 2021 conferma il divieto di ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, a meno che gli spostamenti siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute.

Per comprovare le esigenze bisogna munirsi dell'apposita autocertificazione.

La LEGGE 12 marzo 2021, n. 29 - di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, in vigore dal 13 marzo 2021 conferma che "Fino al 27 marzo 2021, sull'intero territorio nazionale e' vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessita' ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione»;



Nelle faq del Governo viene precisato che “sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 convertito nella L. 29 del 12 marzo 2021, che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro. “

Riportiamo di seguito alcuni chiarimenti riportati nelle faq pubblicate sul sito del Governo

Cosa si intende con i termini “residenza”, “domicilio” e “abitazione”?

- Residenza. La residenza è definita giuridicamente come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale. La residenza risulta dai registri anagrafici ed è quindi conoscibile in modo preciso e verificabile in ogni momento.

- Domicilio. Il domicilio è definito giuridicamente come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. Il domicilio può essere diverso dalla propria residenza.

- Abitazione. Il concetto di abitazione non ha una precisa definizione tecnico-giuridica. Ai fini dell’applicazione dei provvedimenti anti-Covid, dunque, l’abitazione va individuata come il luogo dove si abita di fatto, con una certa continuità e stabilità (quindi per periodi continuativi, anche se limitati, durante l’anno) o con abituale periodicità e frequenza (per esempio in alcuni giorni della settimana per motivi di lavoro, di studio o per altre esigenze). Per fare un esempio, le persone che per motivi di lavoro vivono in un luogo diverso da quello del proprio coniuge o partner, ma che si ritrovano con lui/lei con regolare frequenza e periodicità nella stessa abitazione, possono spostarsi per raggiungere tale abitazione. Merita evidenziarsi che sia il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 che il Dpcm del 14 gennaio 2021 non hanno reiterato l’esclusione delle cd. seconde case (abitazioni non principali) ubicate fuori regione dal novero delle proprie abitazioni cui è sempre consentito il rientro.

Per il rientro nelle abitazioni non principali, si veda la specifica FAQ sulle cd. seconde case.

Ed ecco di seguito le altre due FAQ che chiariscono quando è ammesso il rientro nella seconda casa.

Attenzione alle deroghe regionali e comunali

Altre regioni hanno adottato provvedimenti simili a quelli della Sardegna e si rimanda ai singoli provvedimenti per l'approfondimento del caso, ma di qui a Pasqua forse altri governatori regionali decideranno di inasprire le regole per evitare l'assalto alle seconde case.

Intanto le seguenti regioni dovrebbero aver inserito restrizioni sulle seconde case::

Campania

Toscana

Valle d'Aosta

Alto Adige

Zona rossa: dal 22 marzo ecco le regioni in zona rossa, il resto è in zona arancione

Zona arancione: dal 22 marzo Sardegna e Molise entrano in arancione