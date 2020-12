Professionisti : sgravio contributivo in legge di bilancio

Esprimo il consenso per la privacy e per l'invio di newsletter.

La bozza della legge di bilancio 2021 in discussione in questi giorni in Parlamento stanzia un miliardo per finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti ed autonomi iscritti all’Inps o agli enti previdenziali degli ordini professionali per sostenerli nella crisi economica causata dall'emergenza epidemiologica . Vengono ricompresi anche gli operatori sanitari in pensione assunti termporaneamente per fronteggiare l'emergenza Covid .

Con questa finalità viene istituito un fondo presso il ministero del lavoro che dovrà definire entro 60 giorni dalll'e trata in vigore della finanziaria in dettglio le modalità e i criteri di attribuzione dell'agevolazione . L'articolo ad oggi, salvo modifiche dell'ultima ora , prevede un esonero parziale dai contributi assistenziali e previddenziali, esclusi i premi INAIL per :

lavoratori autonomi e dai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 rispetto all’anno 2019 non inferiore al 33 per cento. medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla L. 3/2018 (recante disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute) assunti per l’emergenza Covid 19 e già in quiescenza.

Il monitoraggio dei limiti di spesa sarà affidato agli enti previdenziali che ne comunicheranno i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze e nel caso emergano possibili scostamenti, anche in via prospettica, le ulteriori domande saranno respinte.

Come detto la definizione dei criteri e delle modalità per il riconoscimento dell’esonero, e le risorse da destinare ai professionisti iscritti agli enti previdenziali privati, è demandata ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze .

Da evidenziare la nuova modalità di riferimento al fatturato che , diversamente dai recenti decreti legge prende a riferimento i ricavi dellìintero anno 2020 rispetto all'intero 2019 inceve che confrontare periodi di pochi mesi, aspetto che era stato da piu parti criticato per la scarsa significatività . Oltre tutto iil controllo sarà semplice per i professionisti perche basato sul dato della dichiarazione IVA annuale il fatturato indicato nella dichiarazione Iva, generalmente trasmessa nei mesi di febbraio e di marzo, oppure anche tramite il riscontro del Sistema SDI. Questa modalità esclude pero i soggetti che adottano il remine dei minimi e forfettari cosi come i professionisti della sanità soggetti alla trasmissione STS. Su questo necessario quindi capire meglio le intenzioni del Governo nel decreto attuativo Attesa anche per la definizione del reddito per i professionisti riuniti in studi associati .