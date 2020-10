Termini di accertamento: ecco le novità dopo il Decreto Rilancio

Esprimo il consenso per la privacy e per l'invio di newsletter.

I termini entro i quali può essere legittimamente esercitata l’attività di accertamento fiscale assumono una particolare rilevanza a garanzia dei diritti dei contribuenti, che non possono essere sottoposti indefinitamente a controllo. L’esercizio dei poteri di accertamento da parte dell’amministrazione finanziaria è quindi soggetto a precisi limiti temporali decadenziali.

L’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha visto l’emanazione di decreti che hanno spostato in avanti:

i termini per procedere alla notifica degli atti da parte della amministrazione

i termini per versare il dovuto a seguito del ricevimento di avvisi bonari, cartelle esattoriali, accertamenti “impo–esattivi” da parte dei contribuenti.

In considerazione degli effetti della crisi epidemiologica causata dal Covid19, si è ritenuto di attuare varie forme di sospensione e dilazione dei termini per i vari adempimenti fiscali, a favore della generalità dei contribuenti concretamente o potenzialmente colpiti.

In particolare, l’art 157, co. 1 del D.L. 19.05.2020, n. 34 (convertito dalla L. 17.07.2020, n. 77), c.d. decreto rilancio, consente all’amministrazione finanziaria di notificare:

gli avvisi di accertamento,

di contestazione,

di irrogazioni delle sanzioni,

di recupero dei crediti di imposta,

di liquidazione e di rettifica e liquidazione

relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra l’08.03.2020 e il 31.12.2020 entro un più ampio arco di tempo. E' stata prevista la emissione degli atti entro il 31.12.2020 e la notifica degli stessi tra il 1° gennaio e il 31.12.2021.

A questo spostamento in avanti del termine entro il quale il fisco può emettere e notificare gli atti si aggiungono gli effetti della proroga di 2 anni dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, di cui all’art. 67 co. 4 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito dalla L. 24.04.2020, n. 27 (“cura Italia”).

Per quanto previsto dall’art. 157 co. 2. dal termine iniziale del periodo di sospensione ossia l'08.03.2020, non si procede agli invii dei seguenti atti, comunicazioni e inviti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, fino al 31.12.2020:

a) comunicazioni di cui agli articoli 36-bis(liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) e 36- ter(controllo formale delle dichiarazioni) del D.P.R. n. 600 del 1973;

b) comunicazioni di cui all’art. 54-bis(liquidazione dell'IVA dovuta in base alle dichiarazioni) del D.P.R. n. 633/1972;

c) inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 78/2010 (comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA);

d) atti di accertamento dell’addizionale erariale della tassa automobilistica;

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l’utilizzo di telefoni cellulari.

E' bene precisare che gli atti, le comunicazioni e gli inviti, ai sensi del comma 2-bis, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31.12.2021, salvo casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.

Per quanto riguarda la nozione di “atti emessi” sono state fornite precisazioni con la Circolare 20.08.2020, n. 25/E con la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto presente di essersi adeguata al D.Lgs. 07.03.2005 n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale – CAD) sulla formazione del documento informatico sottoscritto digitalmente e sulla protocollazione in uscita, sulla predisposizione della copia analogica con contrassegno elettronico (c.d. glifo) e sulla notifica degli atti tramite PEC.

Circa la nozione di “atti emessi”, l’Agenzia ha precisato che gli atti accertativi devono essere:

prodotti in formato digitale;

sottoscritti dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale;

registrati in uscita nel sistema di gestione documentale (registro di protocollo).

In questo modo, la firma digitale assicura l’immodificabilità e l’integrità del documento informatico e l’attribuzione del protocollo.

Questo sistema, inoltre, attesta la provenienza del documento informatico dalla PA e gli attribuisce una data certa, opponibile a terzi.

Per ciò che riguarda i versamenti scadenti dall'08.03.2020 al 15.10.2020 sono stati altresì prorogati al 30.11.2020 se derivanti dagli avvisi di cui all'art. 29 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla L. 30.07.2010, n. 122 (art. 68 del DL 17.3.2020 n. 18).

Si tratta degli avvisi di accertamento emessi in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP o altri comparti impositivi la cui disciplina di riferimento rinvia a quella delle imposte sui redditi.