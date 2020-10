Lauree abilitanti per le professioni: ddl in arrivo

Ti invieremo la gratuitamente la nostra famosa rassegna fiscale, e ogni tanto ti segnaleremo e-book, software e circolari che potrebbero interessarti. Potrai disiscriverti quando vorrai e non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail.

Esprimo il consenso per la privacy e per l'invio di newsletter.

Accedere per salvare l'articolo nei preferiti ×

E' stato presentato dal ministro dell'Universita e della ricerca Gaetano Manfredi un disegno di legge che modifica le modalità di accesso a quasi tutte le professioni regolamentate . Il provvedimento prevede infatti lauree abilitanti ossia l'abolizione dell'Esame di stato, come già previsto per la laurea in medicina e chirurgia dal decreto Cura italia. Sono previste tre diverse fasi di attuazione:

nella prima sono interessate le lauree in odontoiatria, farmacia, veterinaria e psicologia alla seconda geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali laureati iscritti a una delle tre nuove lauree professionalizzanti appena create infine con l'accordo dei rispettivi consigli nazionali architetti, biologi, chimici fisici ingegneri, dottori commercialisti ed esperti contabioli revisori legali

Il decreto è stato inserito tra i 22 collegati alla legge di bilancio nell'elenco allegato alla Nota di aggiornamento al DEF approvata la scorsa settimana .

Nella relazione che accompagna il Ddl in 5 articoli vengono spiegate le motivazioni . Manfredi mira a favorire "una più diretta, immediata ed efficace collocazione dei giovani nel mercato del lavoro e a «dare una risposta concreta alle esigenze sanitarie, culturali, economiche, produttive e sociali del Paese grazie a una piu stretta collaborazione tra mondo delle professioni e mondo dell'Istruzione.

Per la realizzazione delle lauree abilitanti alle professioni è già prevista una condizione necessaria ossia che almeno 30 crediti formativi siano acquisiti attraverso tirocinio curricolare

Probabilmente saranno necessari alcuni mesi prima dell'approvazione della legge e dei relativi decreti tecnici attuativi; gli aspetti da integrare saranno infatti numerosi : dagli esami di laurea con verifiche pratiche alla composizione delle commissioni che dovranno prevedere la partecipazione di professionisti . La collaborazione con gli ordini professionali sarà quindi fondamentale. Purtroppo anche l'emergenza Covid sta rallentando l'applicazione della laurea abilitante in medicina formalmente entrata in vigore con il decreto Cura Italia . Il regolamento era stato firmato nel 2018 dall'allora mInistra Fedeli. Anche quel provvedimento includendo il tirocinio trimestrale professionalizzante nel corso di laurea consente la immediata successione fra laurea e i test di abilitazione. Il tirocinio potrà essere effettuato a partire dal 5º anno (completati tutti gli esami del quarto anno previsti nell'ordinamento della sede).

Il decreto prevede che l’esame di abilitazione debba sostenersi in tre diverse sessioni annuali (febbraio, luglio e novembre) ma l'emergenza ha impedito finora sia lo svolgimento degli ultimi esami di abilitazione che l’espletamento del tirocinio con le nuove modalità