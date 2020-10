Concorso Dogane 2020: ecco i bandi e i profili richiesti

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo periodicamente inviarti anche e-mail promozionali nostre e di terzi. Potrai disiscriverti quando vorrai. I dati personali sono gestiti da FISCOeTASSE ai sensi ai sensi della legge 196/2003.

Sono stati pubblicati ieri sul sito dell'Agenzia Dogane e Monopoli due bandi di concorso con cui l’Agenzia dovrebbe iniziare entro il 2020 la selezione di 1266 figure per potenziare i propri organici. Si tratta in particolare 766 funzionari (livello C) e 460 assistenti amministrativi (livello D) con le specilizzazioni piu diverse dai legali , ai geometri, ai chimici agli amministrativi , ai chimici , agli informatici e ai meccanici.



Si ricordai che l'agenzia delle Dogane e Monopoli dipende direttamente dal Minsitero dell'Economia e delle Finanze e si occupa di attività pratiche amministrative in vari settori:

amministrazione dei tributi doganali , della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso;

, della fiscalità interna degli scambi internazionali e delle accise, assicurando l’accertamento, la riscossione e il contenzioso; gestione dei servizi doganali , garantendo l’applicazione del codice doganale dell’Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali;

, garantendo l’applicazione del codice doganale dell’Unione Europea e di tutte le misure, incluse quelle relative alla politica agricola e alla politica commerciale comune, connesse agli scambi internazionali; regolazione e controllo del comparto del gioco in Italia , con azione di contrasto al gioco illegale;

, con azione di contrasto al gioco illegale; gestione, in materia di tabacchi lavorati, delle procedure connesse alla riscossione delle accise e vigilanza sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria;

e vigilanza sulla conformità dei tabacchi lavorati alla normativa nazionale e comunitaria; prevenzione e contrasto dell’evasione tributaria e degli illeciti extratributari nelle materie di competenza .

. gestione dei laboratori chimici.

In attesa della pubblicazione in Gazzetta che specifichera la data di scadenza delle domande (30 giorni dalla data di pubblicazione) vediamo quali sono i profili richiesti (ogni profilo è identificato da un codice concorsuale) e le prove previste .

Il Concorso Dogane per DIPLOMATI selezionerà :

250 assistenti doganali per il settore amminsitrativo tributario di cui 4 riservati alla Provincia autonoma di Bolzano (cod ADM AMM)

30 assistenti doganali amministrativi di cui 2 per riservati alla Provincia autonoma di Bolzano (cod ADM RAG)

20 interpreti in lingue straniere di cui 1 per riservati alla Provincia autonoma di Bolzano (cod ADM TRI)

40 assistenti tecnici geometri per collaudi e perizie (cod ADM GEO)

30 assistenti chimici per i laboratori chimici dell’Agenzia, (cod ADM PC)

50 assistenti doganali - da impiegare nel settore di accertamento in ambito accise, di cui 4 riservati alla Provincia autonoma di Bolzano (dod ADM PI)

20 assistenti informatici per ll’installazione, aggiornamento e riparazione di apparecchiature e sistemi informatici, (cod ADM PINF)

15 assistenti meccanici per interventi di riparazione e di manutenzione dei mezzi dell’Agenzia, (cod ADM MEF)

5 cuochi addetti delle mense interne dell’Agenzia (cod ADM ASM)

Il Concorso Dogane 2020 per LAUREATI invece selezionerà:

100 funzionari doganali – esperti nel settore amministrativo/contabile (cod. ADM/FAMM);

50 funzionari doganali – esperti nel settore giuridico legale e del contenzioso (cod. ADM/LEG);

70 funzionari doganali – esperti nel settore delle relazioni internazionali (cod. ADM/FRI);

80 funzionari doganali – esperti nel settore economico finanziario (cod. ADM/AEF);

70 funzionari doganali – esperti in analisi quantitative statistico-matematiche (cod. ADM/AQ);

86 funzionari doganali – esperti nel settore informatico (cod. ADM/INF);

147 ingegneri (cod. ADM/ING);

13 ingegneri/architetti (cod. ADM/ING-ARC);

150 chimici (cod. ADM/CH).

Le prove selettive in entrambi i concorsi saranno composte da:

una prova preselettiva attraveso un test di 60 minuti con 60 quesiti a risposta multipla così suddivisi: 25 attitudinali, per la verifica della capacità logico-deduttiva e di ragionamento logico-matematico;

15 su diritto penale e le funzioni della polizia giudiziaria;

20 di lingua inglese;

10 sulle basi di office automation. prove scritte (2 per i laureati, 1 per i diplomati), differenziate per profilo a concorso,(indicazioni all’allegato 1 del bando); una prova orale o teorico pratica sulle materie a bando per ciascun profilo e e colloquio sulle attitudini del candidato alla mansione (indicazioni all’allegato 1 del bando).

Il 1° dicembre sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane verranno comunicate le date e le sedi, anche decentrate, in cui si svolgerà la prova preselettiva .