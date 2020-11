Concorso INPS per 1858 consulenti in arrivo

Esprimo il consenso per la privacy e per l'invio di newsletter.

Il Presidente dell'inps Pasquale Tridico aveva annunciato mesi fa l'arrivo di numerosi bandi assunzionali per vari profili entro il 2020 . La prima scadenza prevista per novembre 2019 era infatti slittata in avanti per il cambio di esecutivo .

Il piano assunzionale Inps 2019/2020 prevede in totale l'assunzione 5.500 unità di personale a sostituzione dell’organico in uscita per pensionamento con Quota 100, oltre che per nuovi servizi collegati al Reddito di Cittadinanza. Saranno per lo piu figure di laurea in possesso di laurea in Giurisprudenza, Economia o Scienze Politiche, Scienze informatiche, Statistica, Medicina , anche se non si escludono professionalità con diploma di scuola superiore .Sono previste anche 527 progressioni verticali di carriera dalla categoria B alla C, delle quali 227 già autorizzate.

Poche settimane fa si è aperto il bando per Informatici in scadenza domani 7 novembre. Vedi tutte le informazioni in Concorso INPS 2020 informatici

Il 28 ottobre 2020 l Consiglio di amministrazione ha dato il via libera al Bando nazionale per 1858 consulenti della protezione sociale ovvero specialisti nella previdenza con inserimento in area C posizione economica C1

CONCORSO INPS CONSULENTI 2020 : TITOLI DI STUDIO E REQUISITI

Nella delibera sono indicati gli indirizzi di laurea magistrale/specialistica necessari per accedere alla selezione:

LM-16 o 19/S Finanza; LM-31 o 34/S Ingegneria Gestionale; LM-52 o 60/S Relazioni internazionali; LM-56 o 64/S Scienze dell’economia; LM-62 o 70/S Scienza della politica; LM-63 o 71/S Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-76 o 83/S Scienze economiche per l’ambiente e la cultura; LM-77 o 84/S Scienze economico-aziendali; LM-81 o 88/S Scienza per la cooperazione allo sviluppo; LM-82 Scienze statistiche; 48/S Metodi per l’analisi valutativa dei sistemi complessi; 90/S Statistica demografica e sociale; 91/S Statistica economica, finanziaria ed attuariale; 92/S Statistica per la ricerca sperimentale; LM-83 Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-87 Servizio sociale e politiche sociali; 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali; LM-88 Sociologia e ricerca sociale; 89/S Sociologia; 49/S Metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali; LM-90 o 99/S Studi europei; LMG-01 o 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica

I requisiti genearli richiesti per tutti i concorsi pubblici sono quelli di maggiore età, cittadinanza italiana o comunitaria godimento dei diritti civili e politici, etc

CONCORSO INPS CONSULENTI 2020: LA DOMANDA

La domanda di partecipazione deve essere inviata online entro le ore 16 del 31° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, prevista nei prossimi giorni.

In attesa del bando, si puo iniziare la preparazione alla prova preselettiva con il volume specifico Concorso Inps 1858 consulenti protezione sociale 2020.