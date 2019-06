Aiuti alle imprese di pesca hanno effettuato l'interruzione temporanea obbligatoria 2018, e I nuovi periodi di arresto temporaneo 2019

E' stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il Decreto del Ministero dell'agricoltura 17 aprile 2019 su "Individuazione delle risorse e dei criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria". Come ogni anno si prevede che per le imprese di pesca, autorizzate del sistema «strascico che hanno attuato il fermo obbligatorio e rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e' erogato un aiuto in applicazione dell'art. 33, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca. Gli aiuti ammontano a euro 8.000.000,00, fatta salva l'assegnazione di eventuali risorse risparmiate negli anni precedenti. Verranno corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata (allegato 1) e sono calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati, riferiti ai primi trenta giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio, ricadenti nei periodi stabiliti dall'art. 2 del decreto del 20 luglio 2018. Non accedono agli aiuti le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto.Per accedere agli aiuti l'impresa di pesca deve aver presentato, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018, deve avere fatto richiesta come da circolare n. 17283 del 6 agosto 2018. La richiesta va integrata e formalizzata con l'invio del modello allegato

Il ministero ha anche emenato il decreto che definisce il prossimo periodo di arresto temporaneo obbligatorio 2019 per l’esercizio dell’attività di pesca con l’utilizzo dei seguenti attrezzi: reti a strascico adivergenti, sfogliare rapidi, reti gemelle a divergenti - ad esclusione delle unità abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti:

1. Per le navi da pesca d iscritte nei compartimenti marittimi da Trieste a Ancona è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 29 luglio al 27 agosto 2019 .

2. Per le navi da pescaiscritte nei compartimenti marittimi da San Benedetto del Tronto a Termoli è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria dal 15 agosto al 13 settembre 2019 .

3. Per le navi da pesca iscritte nei compartimenti marittimi da Manfredonia a Bari è disposta l'interruzione dal 29 luglio al 27 agosto .

4. Per le navi da pesca nei compartimenti marittimi da Brindisi a Roma è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 09 settembre al 08 ottobre del corrente anno.

5. Per le navi da pesca da Civitavecchia a Imperia è disposta l'interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca per 30 giorni consecutivi dal 16 settembre al 15 ottobre 2019 .

6. Per le navi nei compartimenti marittimi della regione Sardegna e della regione Sicilia, l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca ha durata di almeno trenta giorni consecutivi, la decorrenza è disposta con provvedimento regionale.

Il decreto precisa inoltre in una tabella il numero di giorni di arresto da effettuare inrelazione alla classe di lunghezza delle imbarcazioni, da effettuare entro il 31 12.2019 in date a scelta dell'armatore